Nos bastidores do crime: os perigos do relacionamento tóxico e a reflexão necessárias sobre as escolhas que fazemos

"Quero reforçar o cuidado com as amizades e relacionamentos"

José Fernandes - 22 de dezembro de 2023

Após quatro meses afastado devido à licença médica em férias, hoje (22) retornei ao plantão da Polícia Científica. Até o momento em que escrevo esse texto, já tivemos várias ocorrências. Inclusive necropsia e crianças envolvidas em crimes sexuais.

Nesse clima de retorno à atividade policial, quero destacar algumas reflexões sobre o recente caso da advogada que essa semana foi presa, suspeita de matar o ex-sogro e a mãe dele envenenados, na cidade de Goiânia.

A advogada namorou uma pessoa durante menos de dois meses e, após o término do relacionamento, forjou uma gestação e fez até festa de chá revelação. Criou diversos perfis fakes e fez ameaças.

A dor da rejeição aparentemente foi o estopim que culminou em um duplo homicídio. As nossas forças policiais, com relevância à Polícia Científica, já estão trabalhando para definir qual pesticida foi usado criminosamente nessas mortes.

Poderíamos enfatizar sobre o dano econômico à doceria, que vendeu esses produtos usados pela advogada, e não tinha nada a ver com o caso.

Ou citar o oportunismo político de alguns, aproveitando a repercussão. Ou reafirmar a eficiência do trabalho conjunto das Forças de Segurança Pública.

Não! Não vou falar disso! Quero reforçar o cuidado com as amizades e relacionamentos, contextualizando com esse caso concreto.

Essa geração em que estamos não suporta ouvir ”não”. Está empobrecida de inteligência e equilíbrio emocional.

Parem de correr atrás de pessoas que estão indo embora. Parem de tentar trazer de volta para sua vida pessoas que Deus tirou. Deixem elas irem. Este é o momento em que não dá para continuar se lamentando por quem se afastou e muito menos assassinando inocente.

Para quem está abalado emocionalmente, esse é o momento de se levantar e reconhecer que Deus não precisa de nada do que você perdeu para o abençoar. Deus usará o que você ainda tem.

Meus pêsames aos familiares das vítimas. Desejo sucesso à doceria envolvida injustamente. Minhas honras às forças policiais.

Justiça aos criminosos e inteligência emocional a todos para envolvermos com verdadeiros amigos e em bons relacionamentos, evitando desastres.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras.