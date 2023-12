Goiás teve mais de 450 mortes confirmadas por Covid-19 em 2023

Casos de infecção ultrapassam 111 mil, liderados por Goiânia, Aparecida e Anápolis

Gabriella Pinheiro - 23 de dezembro de 2023

Leitos para Covid-19 em Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás).

De janeiro até o início de dezembro, Goiás registrou um total de 111.268 casos confirmados de Covid-19 e 454 óbitos pela doença.

Os dados foram solicitados pelo Portal 6, repassados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e consideram os registros emitidos até às 11h30 de quinta-feira (14).

Ao traçar um perfil dos infectados, grande parte dos diagnósticos são compostos por mulheres, o que corresponde a 67.983 casos – ou seja, 61,09% -, com idades entre 40 e 49 anos. .

Em relação aos homens, conforme a pasta, o total de contaminados pela doença ao longo do período somaram 43.285 (38,90%).

Já sobre as cidades com mais casos registrados, a primeira a integrar a listagem é Goiânia, detendo 27, 42% dos diagnósticos, com um total de 30.511 casos.

Aparecida de Goiânia desponta em seguida, com 7.814 casos, e é acompanhada por Anápolis, Rio Verde, Luziânia e Trindade, com 4.960; 3.492; 2.767 e 2.439, respectivamente.

Senador Canedo, Inhumas, Jataí e Morrinhos também integram a listagem e aparecem com 2.360; 1.923; 1.917 e 1.616, na ordem.