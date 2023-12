6 promessas não cumpridas pela gestão Rogério Cruz em 2023

De Citybus a Museu da Música Sertaneja, vários projetos não foram entregues

Maria Luiza Valeriano - 25 de dezembro de 2023

Prefeito fez diversas promessas que ainda não foram cumpridas (Foto: Jucimar de Sousa)

A chegada do encerramento de 2023 é um momento de reflexão sobre o que foi realizado ao longo do ano, incluindo na esfera da política. No entanto, de todos os planos feitos pela administração de Goiânia, uma série não foi entregue.

Indicação do Governo Federal desde 2013, a implantação da Casa da Mulher Brasileira se iniciou em Goiânia em abril de 2023.

O objetivo seria de atender mulheres no que diz respeito a apoio psicossocial, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Promotoria Pública e Defensoria Pública Especializada da Mulher, entre outros serviços, todos os dias da semana, 24 horas.

No entanto, apesar dos recursos federais e pedido da ministra das mulheres, Cida Gonçalves (PT) para que o projeto fosse tratado como prioridade, as obras ainda não foram finalizadas. A previsão é de conclusão em abril de 2024.

Outro projeto que ainda não saiu do papel é a criação do Museu da Música Sertaneja. Inicialmente, o museu foi adiado para que fosse possível reunir verbas o suficiente em 2022. Contudo, no fim de 2023, não há sinais da implantação.

O Museu do Futebol Goiano também estava nos planos do governo municipal. Contudo, nem se fala em quando será construído.

Quanto ao transporte, o BRT é uma promessa que já fez com que goianos perdessem esperança na conclusão. Iniciado há duas gestões, o prefeito prometeu que a obra seria entregue em outubro de 2023.

O retorno do serviço do Citybus foi outra garantia vazia no ano de 2023. Repetidas vezes a opção de transporte foi reafirmada, sendo que processos seletivos para a contratação de motoristas chegaram a ser anunciados, mas ao final de dezembro deste ano, não há previsão de ativação.

Por fim, apesar de constar no plano do governo, a reativação do Fundo Municipal do Turismo não foi efetuada.