Motorista de aplicativo surpreende ao mostrar quanto ganhou para carregar fogão

Cenas foram gravadas e publicadas no Instagram: "tem que ir"

Gabriella Licia - 25 de dezembro de 2023

Motorista de aplicativo levou passageira e fogão de 4 bocas no carro. (Foto: Reprodução/Captura via Instagam)

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um motorista de aplicativo mostrando como foi receber a solicitação de uma passageira para levar um fogão na viagem, mas o que mais impressionou foi o valor que ele recebeu.

O conteúdo foi publicado no perfil @monsterdriver, que pertence ao condutor Rafael de Paula. O homem trabalha com as plataformas de corridas há alguns anos e compartilha casos de colegas de profissão.

Nas cenas, é possível ver o profissional da ocasião mostrando a captura de tela do chat com a passageira. Na conversa, a mulher pergunta se o motorista poderia levar o fogão na parte traseira do veículo, abaixando os bancos para sobrar espaço.

Depois, o protagonista da história aparece nas imagens, com o fogão dentro do carro e a mulher junto, ao lado. Ele questiona como ficará em relação ao valor da corrida, já que se tratava de um frete.

A cliente rapidamente rebate que pagará o valor de R$ 10, já que esse teria sido o valor apresentado no aplicativo. “Você tem que ir. Eu contratei o serviço do aplicativo [pelos R$ 10]”, disse ela.

“É, sempre tem um tonto que leva, né? Eu, no caso”, disse irritado o homem.

“Não tenho culpa se a Uber não está te pagando”, finalizou a mulher, em tom de deboche.

Por fim, ele não explicou se recebeu algo a mais. No entanto, a cliente certifica que não pagará nenhum centavo extra.

Veja só!