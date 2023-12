Prorrogado prazo de renegociação de dívidas na Saneago com descontos de até 95%

Iniciativa visa regularizar situação de consumidores com pendências abertas até dezembro de 2022

Gabriella Pinheiro - 25 de dezembro de 2023

Saneago. (Foto: Divulgação/ Saneago)

A Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) prorrogou o prazo para participar do Programa Sanear de negociação de débitos. Com a mudança, os consumidores têm até a próxima sexta-feira (29) para regularizar a situação.

A iniciativa, que começou no dia 06 de dezembro, é voltada para clientes que estejam com pendências abertas até dezembro de 2022 e estejam relacionados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário.

No projeto, os consumidores poderão obter descontos de até 95% para pagamentos à vista e de 55% a 80% no caso de parcelamento sobre multa, juros e atualização monetária.

As negociações podem ser feitas nas agências de atendimento da Saneago ou nas unidades do Vapt Vupt, sendo a segunda necessária realizar um atendimento prévio no site da instituição.

Os clientes titulares e responsáveis pelos débitos devem procurar o atendimento presencial da companhia portando documentos pessoais, como CPF, RG e comprovante de endereço.

Já para aqueles que não tenham registro de titularidade, é necessário apresentar documentos comprobatórios de posse ou propriedade do imóvel,

É válido destacar que os consumidores com débitos de até R$ 2 mil podem negociar os valores por meio da Central de Relacionamento, por meio do número 0800 645 0115.