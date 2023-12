Aprenda a fazer a torta que pode garantir uma renda extra de até R$ 5 mil

Além do sabor impecável, o custo para produzir essa receita é muito acessível e cabe no seu bolso para um orçamento inicial

Gabriella Licia - 26 de dezembro de 2023

Torta de frango pode ser o segredo para seus negócios deslancharem. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Se você está procurando uma forma de encontrar a renda extra que precisa, existe uma receita muito simples de fazer uma torta para vender e faturar até R$ 5 mil. A oportunidade está batendo em sua porta, não dá para perder essa chance.

Quem é que não se apaixona com uma boa tortinha de frango, bem recheada e com uma massa leve? É simplesmente irresistível e suas vendas poderão ser um sucesso.

Além do sabor impecável, o custo para produzir essa receita é muito acessível e cabe no seu bolso para um orçamento inicial. Depois, quando as vendas deslancharem, ficará ainda mais tranquilo.

E aí, ficou curioso para entender como funciona esse passo a passo para ganhar dinheiro produzindo uma torta deliciosa? Então vai ser preciso acompanhar o guia que separamos logo abaixo. Confira só!

Aprende a fazer a torta que pode garantir uma renda extra de até R$ 5 mil:

Para a massa, será preciso:

03 ovos

500 ml de leite

01 copo americano de óleo

02 xícaras de trigo

metade de 01 cebola

01 colher de sal

01 colher de fermento

Já para o preparo do recheio de frango, será necessário:

01 kg peito de frango

200 gr de cenoura

cebolinha

01 lata de milho

200 gr de requeijão

100 gr de maionese

01 colher de chimichurri

açafrão

sal

Mas como preparar tudo isso?

Primeiro, comece cozinhando o frango com 01 colher de sal, 01 colher de açafrão e 01 colher de chimichurri – durante 20 minutos. Com isso, a carne ficará bem cozinha e apta para ser desfiada.

Agora, rale a cenoura, corte a cebolinha, adicione todos os demais ingredientes, como o requeijão, a maionese e o milho. Junte tudo em um vasilhame e misture bem.

Feito isso, é hora de preparar a massa. Pegue todos os ingredientes e bata no liquidificador. Depois que estiverem bem homogêneos, será o momento de ‘montar’ a sua torta e levar para o forno.

Coloque a massa na base da forminha de alumínio, depois cubra com recheio e finalize colocando mais massa por cima, para ‘fechar’ a torta.

Confira o vídeo!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Pedro | Gestão de Delivery (@joaododelivery)

As quantidades listadas na receita pode render até 12 unidade de 250gr. O preço de custo de cada unidade é, em média, R$2,75 e o valor sugerido para a venda é de R$ 10.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!