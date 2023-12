6 formas de dizer não para uma pessoa sem que ela fique com raiva depois

A palavra negativa, apesar de pequena, tem um enorme peso nas relações humanas

Ruan Monyel - 27 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pexels/Alex Koch)

Dizer algo negativo, é uma tarefa extremamente difícil, principalmente quando é para alguém por quem sentimos apreço. Mas existem formas de dizer ‘não’ para uma pessoa que evita turbulências na relação.

A palavra ‘não’, apesar de pequena, tem um enorme peso nas relações humanas. A negatividade do termo, pode levar a sentimentos ruins, como o ódio e a mágoa.

Proferir a palavra, se torna mais fácil quando conhecemos algumas técnicas que evitam a raiva de terceiros. Leia até o final, o último item da lista vai te surpreender.

1. Oferecendo opções

Oferecer outras alternativas, pode ser uma boa maneira de amenizar a situação, pois, mesmo desaprovando o pedido, você demonstra interesse em ajudar.

Diga, por exemplo: “Agora eu não consigo te ajudar, me desculpe, mas quem sabe na semana que vem ou em outras oportunidades”. Tenho certeza que a pessoa vai te entender.

2. Agradecendo

Agradecer é uma ótima forma de “deixar de escanteio” convites para lugares que você não poderá ir.

Fale assim: “Obrigado por ter se lembrado de mim, mas infelizmente, já tenho outros compromissos. Fico feliz por você!”. Desta forma, a vida vai seguir naturalmente sem nenhum ressentimento.

3. Respeitando seus limites

Entender seus próprios limites é fundamental, e respeitá-los é tarefa obrigatória. Não seja indelicado consigo, vá até onde consegue chegar.

Por exemplo, diga: “Nesse momento prefiro dizer não, espero que me entenda, mas preciso respeitar meus limites”. Deixe claro até onde consegue ir, que as pessoas vão te entender.

4. Seja sincero

A sinceridade é um pilar de qualquer relação saudável. É melhor ser sincero e dizer não, do que fazer as vontades de alguém e transparecer sentimentos ruins.

Exponha: “Não quero ir, me perdoe, eu sei que isso é importante para você, mas não me sinto à vontade”. Apenas tenha cuidado com a escolha das palavras, mas seja sincero sempre.

5. Expondo seus motivos

Outra forma de amenizar uma situação negativa é abrindo os motivos que te levaram a dizer não.

Como exemplo: “Eu não vou, recentemente passei por problemas e ainda não estou preparado para esse tipo de situação”. Todo mundo tem uma razão, exponha a sua.

6. Evite a palavra “não”

Por fim, é isso mesmo, evitar o uso da palavra “não”, deixa toda a carga negativa no contexto da situação, mais leve.

Como exemplo: “Esse momento é inoportuno, e infelizmente, nada que eu fizer poderá te ajudar. Que tal outra hora?”. Evitar o termo vai te ajudar bastante.

