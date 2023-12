Alerta de perigo para novas tempestades em Goiânia; veja a previsão

Setores da capital podem enfrentar chuvas de até 40 mm nesta quinta-feira (27); veja como se manter seguro

Augusto Araújo - 27 de dezembro de 2023

Registro de chuva em Goiás. (Foto: Portal 6)

Após uma forte tempestade que assustou os moradores de Goiânia nesta quarta-feira (27), a chuva não deve dar trégua para a capital goiana na quinta-feira (28).

Conforme boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a cidade pode enfrentar novas pancadas de chuva.

Além disso, o informe apontou que o tempo deve alternar entre momentos ensolarados com alta nebulosidade (presença de nuvens).

Os termômetros ainda podem registrar temperaturas de até 33ºC, com mínimas de 20ºC. Mesmo assim, a capital se encontra dentro das cidades em risco de enfrentar tempestades na data em questão.

As regiões mais afetadas devem ser as proximidades do Parque Amazônia (40 mm), Setor Sul (35mm) e Leste Universitário (7,2mm).

Dessa forma, as orientações de segurança são no sentido de sair de casa com guarda-chuva resistente, roupas impermeáveis e, se possível, evitar regiões favoráveis a alagamentos ou deslizamento de terra.

Além disso, se for dirigir, é importante ter cautela, pois as pistas ficam mais escorregadias. Assim, deve-se reduzir a velocidade e manter uma distância de segurança do veículo à frente.