Idosa de Anápolis quase perde a vida, após panela de pressão explodir

Moradora, de 75 anos, alertou para que outros "cozinheiros de plantão" não cometessem o mesmo erro que ela

Augusto Araújo - 27 de dezembro de 2023

Panela de pressão explodiu na cozinha de idosa, em Anápolis. (Montagem: Reprodução/Rádio São Francisco FM)

Uma moradora de Anápolis, de 75 anos, quase perdeu a vida em um acidente doméstico, nesta quarta-feira (27), após a explosão de uma panela de pressão.

Conforme noticiado pela Rádio São Francisco FM, Dorzina Maria Rodrigues estava fazendo o almoço na cozinha quando ouviu uma batida no portão.

Assim, a idosa foi atender a vizinha, deixando o utensílio no fogo. No entanto, no momento em que ela tinha acabado de sair do cômodo, a panela explodiu.

Com o incidente, o fogão e uma coifa elétrica foram totalmente destruídos. Além disso, o teto ficou manchado com o feijão que estava contido no objeto.

Apesar do susto, Dorzina afirmou que não irá parar de usar panelas de pressão, já que o incidente ocorreu por uma desatenção dela, que não viu que o cabo estava frouxo.

Além disso ela fez um alerta para que os “cozinheiros de plantão” tomem atenção.

“Peço encarecidamente para as pessoas: viu uma panela com o cabo frouxo ou outro defeito, não brinque! Eu brinquei e quase morri”, disse a idosa à São Francisco.