Morte de secretário municipal de saúde gera comoção nas redes sociais: “uma pessoa tão amada”

Diversos internautas utilizaram as redes sociais para prestar condolências

Samuel Leão - 27 de dezembro de 2023

Uelberson era secretário municipal de saúde. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na manhã desta quarta-feira (27) faleceu o secretário municipal de saúde da cidade de Goianésia. Uelberson Pires da Silva tinha 38 anos e era chamado carinhosamente de “Bin”.

A Prefeitura do município expressou as condolências pela morte do servidor através do Instagram oficial, onde vários internautas também expuseram o carinho pelo homem.

“Que tristeza, uma pessoa tão querida e amada, que Deus conforte a família e amigos”, apontou um usuário, sendo seguido por: “Não está dando para acreditar, que Deus dê um bom lugar, meu amigo, e conforte os corações de todos os seus familiares”, completou.

Diversos usuários lembraram do secretário como uma pessoa de bom coração, que esbanjava alegria por onde passava. Muitos ainda desejaram conforto aos familiares.

“Os planos de Deus não são os nossos! Descanse na paz do Senhor, meu querido Bin! Deus dê o conforto e consolo necessários à toda a família e amigos”, expressou um deles.

Nascido em 1985, Uelberson era fisioterapeuta e pós-graduado em Gestão de Saúde. Além de ser engajado nos projetos sociais do município, ele ainda era apaixonado pela equoterapia – um tratamento para várias questões que utiliza a interação com cavalos.