Esse pó derrete gordura e pode deixar suas panelas brilhando

Embora essa receita pareça mágica, o pó revolucionário vem conquistando cada vez mais espaço nas cozinhas

Ruan Monyel - 28 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Youtube)

Essa solução prática e eficiente vai facilitar as tarefas domésticas, sendo um novo aliado capaz de derreter até as gorduras incrustadas, deixando as panelas brilhando novamente.

Imagine uma substância que simplifica a limpeza, além de dar uma nova aparência para as panelas mais velhas, e o melhor, sem muito esforço.

Embora essa receita pareça mágica, o pó revolucionário vem conquistando cada vez mais espaço nas cozinhas, proporcionando resultados surpreendentes.

Sofrer para remover as sujeiras mais profundas, é coisa do passado. A receitinha com ingredientes básicos que está revolucionando a limpeza de recipientes engordurados, vai ser sua aliada número um nas tarefas domésticas.

Para preparar a mistura, são necessários quatro ingredientes: meia xícara de chá de sal, as mesmas medidas de bicarbonato de sódio e sabão em pó, além de 3/4 de xícara de chá de soda cáustica em escamas 99%.

A solução não deve ser feita por crianças e usar luvas, máscara e óculos de proteção é imprescindível, devido a manipulação de produtos corrosivos.

Pegue os ingredientes, misture tudo e guarde em um recipiente com tampa, longe do alcance de crianças e animais, pois o pó não possui data de validade.

Quando for utilizar, dilua duas colheres do produto em litro de água, mas não se esqueça de usar luvas no momento da manipulação.

Coloque a panela de molho dentro da solução e deixe agir por alguns minutos, pois a mistura precisa de um tempo para derreter as sujeiras.

Retire o utensílio e esfregue uma esponja normalmente, lave em água corrente e se surpreenda com o resultado desse pó mágico.

Tomando todos os cuidados necessários, as panelas ficam tão brilhantes, que chegam a parecer novas e todo seu ciclo social vai querer descobrir esse truque.

Afinal, até as gorduras difíceis que deixam as panelas escuras, vão ser removidas com o auxílio deste produto revolucionário.

