6 utilidades do chinelo que funcionam até quando ele estraga

Mesmo quando chega ao fim de sua vida útil, o calçado pode surpreender e oferecer soluções práticas e simples

Ruan Monyel - 29 de dezembro de 2023

(Fot0: Ilustração/YouTube/Cícero Alencar)

Quando pensamos em utilidades do chinelo, geralmente ligamos diretamente ao conforto dos pés. No entanto, esses calçados versáteis têm muito mais a oferecer até mesmo depois de velhos.

Mesmo quando chega ao fim de sua vida útil, o calçado pode surpreender e oferecer soluções práticas e simples para diversas situações.

De artigos para decoração até utensílios funcionais do dia a dia, sua jornada está longe de acabar. Veja o que é possível fazer com as sandálias além de calcar.

1. Chinelo estampado com tecido

Use a criatividade para recuperar pares mais velhos ou para personalizar modelos novos e garantir uma renda extra.

Basta comprar o tecido, desmontar o calçado e higienizá-lo. Depois aplique cola e coloque o tecido, daí é só realizar os cortes finais e a peça estará pronta para ser usada e vendida.

2. Porta copos

Evitar a umidade e as marcas de copo na mesa, é uma excelente maneira de tornar um jantar entre amigos ainda mais agradável.

Utilize pares velhos de chinelo para isso, faça um corte no tamanho do fundo do copo e use a criatividade para personalizar os itens.

3. Peso de papel

Essa é uma ótima dica para evitar bagunça na papelada de escritórios. Quando a sola do chinelo já não está legal, é o momento ideal de usar os pares para manter os papéis no lugar.

Pense fora da caixa e customize o produto como um peso de papel decorativo e acrescente um toque descontraído à sua mesa de trabalho.

4. Marcador de plantas

Na horta ou no jardim, os calçados aposentados podem servir como marcadores de plantas e hortaliças.

Basta escrever o nome do vegetal em um pedaço de papel e fixá-lo no chinelo, essa é uma solução prática e sustentável para a organização da sua horta.

5. Suporte para portas

Se você precisa manter uma porta aberta e não tem um peso disponível, uma sandália desgastada vai ser sua aliada para cumprir essa função.

Posicione o item de maneira estratégica na base da porta para manter o ambiente arejado.

6. Transforme em arte

Por fim, transforme chinelos antigos em peças de arte e decoração é possível.

Não há limites para a imaginação, use tintas, tecidos ou outros materiais criativos para dar uma nova vida a esses calçados, criando utensílios ou até mesmo brinquedos para a criançada.

