Pai pula em rio e salva filho adolescente, mas acaba se afogando em seguida

Algumas pessoas que estavam no local ainda tentaram resgatar o homem, mas não tiveram sucesso

Samuel Leão - 29 de dezembro de 2023

Prainha do Formoso, em Chapadão do Céu. (Foto: Gabriel Fernandes/Google)

Um homem, de 50 anos, morreu após afogar-se no Rio Formoso, na zona rural de Chapadão do Céu. A fatalidade aconteceu na tarde desta quinta-feira (28).

A vítima foi identificada como João Carlos do Prado. Segundo relatos, o filho dele, de 14 anos, estava se afogando na chamada “Prainha do Formoso”, e ele adentrou o rio para salvá-lo.

No entanto, após conseguir socorrer o adolescente, ele acabou afundando no rio. Algumas pessoas que estavam no local ainda tentaram realizar o salvamento, mas não o encontraram nas águas.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil (PC) foram acionados, comparecendo ao local para efetuar as buscas. Todavia, apenas após uma hora de buscas, o corpo foi encontrado por populares que acompanhavam a ação utilizando um barco.

Ele foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado como morte acidental por afogamento.