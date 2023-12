UFG desenvolve Inteligência Artificial capaz de encontrar tratamento de diversas doenças

Enfoque acelera significativamente o desenvolvimento de medicamentos e resulta na economia não só de tempo como também recursos

Maria Luiza Valeriano - 30 de dezembro de 2023

Ferramente pode ser usada em diversas situações em que uma triagem rápida é necessária (Foto: Divulgação/Reitoria Digital UFG)

Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) desenvolveram uma Inteligência Artificial (IA) capaz de acelerar a criação de medicamentos para o tratamento de doenças negligenciadas, como é o caso da Doença de Chagas e do sono.

Até o momento, o grupo do Laboratório Quimioinformático da Faculdade de Farmácia (FF) descobriu quatros novos compostos antiparasitários por meio da ferramenta inovadora, desenvolvida com ajuda da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e o Museu de História Natural da França.

Com isso, o estudo da UFG visa desenvolver novos medicamentos para doenças negligenciadas por serem mais presentes em regiões com pouco investimento em pesquisas farmacêuticas. Além das doenças de Chagas e do sono, leishmanioses integram a lista.

Atualmente, a busca pelo tratamento destas doenças é marcada por desafios como a falta da eficácia e presença de efeitos adversos, assim como o acúmulo de pesquisas frustradas, segundo o coordenador da pesquisa, Bruno Junior Neves.

Neste contexto, a IA age como um filtro para a análise de grandes bibliotecas com milhões de compostos, podendo ser usada, em diversas outras situações em que tal triagem se mostra necessária.

De acordo com o professor, a IA simula testes com os compostos, selecionando aqueles com resultados promissores para que os pesquisadores possam focar em um grupo mais seleto.

Tal enfoque acelera significativamente o desenvolvimento de medicamentos e resulta na economia não só de tempo como também recursos.