6 carnes para assar na grelha e não gastar muito dinheiro

Escolhendo bem o corte, é possível curtir um bom churrasco sem precisar de uma fortuna; confira as dicas!

Magno Oliver - 31 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Captura via Youtube)

Existem algumas carnes para assar na grelha que são uma mão na roda para quem não quer gastar muito dinheiro e curtir um bom churrasco.

Afinal, não tem nada melhor que reunir familiares, amigos ao redor da churrasqueira e curtir esse momento apreciando uma boa carninha assada.

Com criatividade, é possível desfrutar de um churrasco saboroso sem precisar gastar uma fortuna. No entanto, é bom ficar de olhos abertos nos tipos de cortes mais em conta pra não doer o bolso.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha que vai te ajudar bastante.

1. Coxa e sobrecoxa de frango

Econômicas e saborosas, essas partes do frango são mais acessíveis devido à sua abundância, além de possuírem um ótimo equilíbrio entre carne e gordura. No entanto, vale lembrar que ainda dá para colocar um recheio nela e deixar o corte mais saboroso ainda.

2. Acém

Uma opção mais em conta, o acém é uma carne bovina com boa quantidade de fibras. Mas seu custo reduzido se deve ao fato de ser uma parte mais muscular do animal, no entanto, a torna ideal para assados lentos na grelha.

3. Cupim

Com uma textura única e sabor marcante, o cupim é uma escolha econômica por ser uma parte menos tradicional. Porém seu custo mais baixo se deve à menor demanda comparada a cortes mais populares.

4. Costela Suína

Mais acessível que algumas opções de carne bovina, a costela suína oferece suculência e sabor. No entanto, sua disponibilidade e menor tempo de crescimento dos suínos contribuem para seu preço atrativo.

5. Coração de Frango

Trata-se de uma proteína magra, rica em vitamina B e ferro. O coração de galinha na brasa é outra boa opção na hora de gastar menos no churrasco.

No entanto, ela dá para comer com um vinagrete, uma maionese verde ou mesmo colocar no pãozinho na chapa e mandar ver.

6. Linguiça toscana

Por fim, essa iguaria é feita com carne suína e temperos, a linguiça toscana é uma escolha econômica e versátil. Contudo, sua simplicidade na produção e ingredientes comuns contribuem para um preço mais baixo.

Porém, vale lembrar que elas estão disponíveis no açougue nas versões com carne suína e carne de frango.

