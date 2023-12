6 frases para cobrar uma pessoa que está te devendo dinheiro e não paga

Existem algumas táticas bem certeiras para te ajudar a receber essa grana que te pertence e não retorna a um bom tempo

Magno Oliver - 31 de dezembro de 2023

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Existem algumas frases para cobrar uma pessoa que está te devendo uma grana e não paga a um bom tempo que muita gente não conhecia.

É uma prática comum emprestar dinheiro para pessoas próximas para dar uma ajuda em momentos de dificuldades financeiras. Porém, a grande questão é a hora de pagar a dívida estabelecida.

No entanto, é nessa hora que se conhece o caráter de uma pessoa, principalmente se for alguém muito próximo de você ou do trabalho, o que seja.

Pensando em te ajudar, separamos algumas dicas para te ajudar a receber esse tão suado dinheirinho e ter sua paz estabelecida de volta.

6 frases para cobrar uma pessoa que está te devendo dinheiro e não paga

1. “Considerando a importância desse pagamento, seria possível discutirmos uma data para acertarmos as contas?”

Sutil, discreto e bem direto ao ponto. No entanto, evita que você precise ficar de rodeios com a pessoa dando bom dia e enrolando assuntos até chegar à pauta principal que deseja.

2. “Dada a situação financeira, seria conveniente acertarmos a quantia pendente nos próximos dias?”

Essa é um pouco mais emotiva, apela para o lado da sua dificuldade financeira. No entanto, repare que logo em seguida você já fecha o cerco com a pessoa caloteira dando prazo para receber seu ganha pão.

3. “Diante do acordo que estabelecemos, podemos programar um momento para regularizar essa questão financeira?”

Essa tem um tom mais responsável, no entanto busca tocar no lado mais compromissado da dívida de vocês. A conversa é mais formal e mostra que você não está muito para gracinhas ou enrolação.

4. “À luz das nossas conversas anteriores, seria viável definirmos um plano para quitar o valor em atraso?”

Com essa você usa a estratégia de puxar na memória da pessoa devedora o acordo financeiro que fizeram. Mas logo em seguida não dá muita corda e toca no assunto da dívida em atraso contigo.

5. “Conforme combinado, podemos revisar e finalizar a transação financeira para evitar quaisquer inconvenientes.”

Usando essa aqui, você parte para um tom mais passivo-agressivo de comunicação. Além de mencionar o acordo, pede pra revisar o valor para evitar aborrecimentos.

6. “Considerando a necessidade de mantermos nossa relação transparente, seria bom discutirmos a regularização do montante que ainda está pendente.”

Por fim, essa é mais apelativa, busca manter a relação numa boa, mas também não deixa barato e engrossa o caldo para cima do caloteiro pedindo para regularizar sua situação financeira.

