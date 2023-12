Ano começa com risco de tempestades e ventos de mais de 60 km/h em cidades goianas; veja quais

Alguns dos municípios podem receber quantidade assustadora de água no primeiro dia de 2024

Isabella Valverde - 31 de dezembro de 2023

Goiânia, Anápolis e outras cidades goianas receberam alerta de tempestades. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

2024 ainda nem começou e a situação já é de alerta. Isso porque o ano pode se iniciar com forte risco de tempestades e ventos que podem ultrapassar 60 km/h em determinadas cidades goianas.

Conforme boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a véspera de Ano Novo (31) e o início de janeiro (1º) devem ser impactados pela frente fria que avança pela região Sudeste do país, podendo propiciar instabilidade no tempo.

Diante disso, todas as regiões do estado contarão com pancadas de chuvas isoladas durante a tão aguardada virada, sendo que alguns dos municípios goianos podem receber uma quantidade assustadora de água já no primeiro dia de 2024.

Para se ter uma ideia, Porangatu está sob alerta, podendo registrar até 40 mm de água, ainda neste domingo (31). Na segunda (1º), os índices continuarão alarmantes, com possibilidade de até 35 mm.

Durante o feriado, também devem se manter atentos os moradores de Montes Claros (25 mm), Ceres (25 mm), Catalão (25 mm), Goianésia (22 mm), Itumbiara (20 mm), Formosa (20 mm), Araguapaz (20 mm), Aruanã (20 mm) e Anicuns (20 mm).

A lista de municípios com risco para tempestades ainda conta com Goiânia e Anápolis, que receberão uma quantidade um pouco menor, sendo previsto 15 mm de água para ambas.

A previsão destaca que as intensas chuvas poderão ser acompanhadas por raios, além dos riscos de alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos.

Por isso, o ideal é que a população evite situações de risco e acione o Corpo de Bombeiros, através do 193, em casos de emergências.