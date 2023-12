Idoso morre na hora após bicicleta colidir com carro em Avenida de Goiânia

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pôde ser feito para salvar a vítima

Da Redação - 31 de dezembro de 2023

Idoso andava de bicicleta no momento em que acidente ocorreu. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito, ocorrido na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, terminou com a morte de um idoso, de 68 anos, na tarde de sábado (30).

O caso envolveu um Chevrolet Prisma e uma bicicleta, que era conduzida pela vítima. Ambos seguiam pelo mesmo sentido, até que próximo a ponte do Rio Ribeirão João Leite, o senhor teria decidido atravessar.

Neste momento, o automóvel acabou se chocando contra a parte lateral esquerda do veículo de duas rodas, perdendo o controle da direção e colidindo contra a estrutura de cimento da ponte.

Diante do acidente, o idoso teve diversas lesões pelo corpo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o resgate, mas pôde apenas confirmar o óbito.

Os veículos envolvidos apresentaram apenas pequenos danos materiais e o carro foi liberado para o próprio condutor. Por outro lado, a bicicleta foi entregue ao filho da vítima.

A Polícia Técnico Científica esteve presente no local do acidente para realizar a perícia e o recolhimento do corpo.