Saiba quem não vai precisar pagar IPTU em Goiânia a partir de 2024

Essa alteração no cenário fiscal reflete um esforço da administração municipal em tornar a habitação mais acessível

Samuel Leão - 31 de dezembro de 2023

Foto aérea da Goiânia. (Foto: Prefeitura de Goiânia)

Em 2024, uma nova medida impactante entra em vigor em Goiânia: a isenção do IPTU para imóveis avaliados em até R$ 157 mil. Essa iniciativa visa aliviar a carga tributária para essas propriedades, e é um reajuste do limite de R$ 140 mil, aplicado no ano anterior.

Ao isentar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para imóveis de menor valor, a Prefeitura, liderada por Rogério Cruz (Republicanos), busca abranger uma parcela maior da população goianiense.

Além do impacto direto nas finanças dos cidadãos, a iniciativa visa impulsionar o mercado imobiliário local. A expectativa é que essa medida incentive a compra e venda de imóveis, aquecendo a economia da região.

Entretanto, é importante observar que a isenção não abrange apenas proprietários, mas também inquilinos, uma vez que a responsabilidade do pagamento do IPTU é muitas vezes repassada para quem ocupa o imóvel.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, neste ano de 2024 o imposto terá apenas o acréscimo da inflação, assim como foi em 2023, Vale ressaltar que o preço do imposto é calculado pelo valor venal, que seria o preço estimado imóvel de acordo com a legislação do Código Tributário Municiopal (CMT).

Aindo foi determinado que, em 2025, o reajuste sobre o valor da inflação novamente será aplicado, com possíveis reposições a partir de 2026.