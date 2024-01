4 signos que mais costumam trair em um relacionamento

Ruan Monyel - 02 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

A traição é um comportamento complexo, influenciado por uma variedade de fatores individuais, culturais e por situações do cotidiano que colocam à prova o caráter de alguém, principalmente daqueles que costumam trair.

No entanto, é possível explorar algumas características associadas a certos signos que podem influenciar nas relações.

Passar por essa quebra de confiança, é uma das situações mais terríveis da vida de um ser humano, sendo capaz de acessar sentimentos ruins desconhecidos por muitos.

Contudo, os astros podem ser aliados fiéis quando o assunto é traição. Leia e descubra quais signos estão na lista dos mais infiéis segundo o horóscopo.

1. Áries

Os arianos, muitas vezes, conhecidos por sua natureza impulsiva e aventureira, podem ser propensos a buscar emoções fortes fora do relacionamento.

Sua constante necessidade por buscar novidades e estímulos pode levá-los a procurar variedade em relações extraconjugais, ou seja, trair não seria um problema.

Áries é um signo de fogo, fortemente ligado à impulsividade, ou seja, facilmente trocaria a relação por uma aventura.

2. Gêmeos

Gêmeos é um signo que valoriza a comunicação e a variedade, embora seja uma atitude positiva em muitos aspectos, a necessidade de estimulação constante pode levar a flertes “inocentes”.

Mas quando as paqueras não são vistas, podem evoluir para algo mais profundo. A dualidade de Gêmeos também pode torná-los propensos a buscar diferentes experiências.

3. Leão

Os leoninos são regidos pelo Sol e muitas vezes buscam atenção e admiração.

Se não receberem a devida apreciação no relacionamento, os leoninos podem ser tentados a procurar validação fora do compromisso, afinal, a personalidade forte é uma característica marcante do signo.

Sua natureza autoconfiante pode levá-los a acreditar que merecem mais do que estão recebendo, o que pode resultar em comportamentos traiçoeiros.

4. Escorpião

Por fim, apesar de serem intensos e apaixonados em seus relacionamentos, os escorpianos também podem ser propensos à traição.

A natureza emocional profunda pode torná-los suscetíveis a buscar consolo em outros braços ao sentirem que foram enganados emocionalmente.

A necessidade de poder e controle também pode influenciar nas decisões.

