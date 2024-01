Esposa de pastor da igreja Casa pede divórcio após caso de importunação sexual contra o marido

Davi Passamani renunciou à presidência da Igreja Casa e saiu de Goiânia após polêmica vir à tona

Augusto Araújo - 02 de janeiro de 2024

Giovanna Lovaglio teria pedido divórcio de Davi Passamani após nova denúncia contra o marido. (Foto: Captura/Instagram)

A pastora Giovanna Lovaglio, esposa do pastor Davi Passamani, teria entrado com um pedido para se divorciar do marido, após uma nova denúncia de importunação sexual contra ele vir à tona.

Segundo o portal Fuxico Gospel, fontes ligadas à Igreja Casa – administrada pelo casal, em Goiânia – afirmam que o líder religioso foi para São Paulo (SP) quando o caso explodiu e não voltou mais para casa.

No final de dezembro, Davi chegou a publicar uma nota renunciando à presidência do templo e abrindo caminho para que Giovanna assumisse a liderança do local.

Desde então, os dois retiraram dos perfis do Instagram a informação de que são casados, mas ainda não houve um anúncio oficial ao público sobre a separação.

Davi Passamani foi denunciado no dia 20 de dezembro de 2023, após uma fiel registrar queixa por importunação sexual.

Segundo a vítima, ela havia procurado o pastor para pedir conselhos, após uma crise no relacionamento.

No entanto, aproveitando-se do momento de fragilidade, o religioso teria dado início a uma série de perguntas inapropriadas e teria exibido o próprio pênis em uma chamada de vídeo com a jovem.