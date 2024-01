Pedreiro ensina segredo para remover sujeira do vaso sanitário e deixá-lo como novo

Um simples produto, considerado mágico, vai transformar a maneira de limpar o banheiro

Ruan Monyel - 02 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/WDC Pinturas e Efeitos)

Para as donas de casa, qualquer dica que ajude a cuidar da casa é bem vinda e há um segredo para remover a sujeira e deixar o vaso sanitário impecável.

A limpeza do banheiro é uma tarefa desafiadora, especialmente quando se trata de eliminar manchas persistentes e sujeira acumulada no sanitário.

Mas um simples produto, considerado mágico, vai transformar a maneira de limpar o banheiro, e pode ser encontrado facilmente.

Pedreiro ensina segredo para remover sujeira do vaso sanitário e deixá-lo como novo

Denis, um pedreiro do Rio de Janeiro, através do seu canal no Youtube, WDC Pinturas e Efeitos, ensina um truque simples para tirar sujeiras profundas dos sanitários.

Embora pareça difícil, esse produto é capaz de remover até as manchas causadas por longos anos de uso.

O primeiro passo é esvaziar o vaso, deixando o recipiente totalmente seco, pois o químico que será aplicado é líquido e o contato com água atrasaria o processo.

O produto mágico, é o limpa pedras, geralmente utilizado na limpeza de calçadas de pedras porosas, mas é um verdadeiro milagre na limpeza do banheiro.

Antes de usar o limpador, é imprescindível usar luvas e óculos de proteção durante o manuseio, afinal, ele é um químico que pode trazer riscos.

Aplique o produto diretamente nas manchas do sanitário, seja generoso na quantidade.

O pedreiro aconselha paciência nesse momento, pois a mistura precisa agir por alguns minutos, permitindo que sua eficácia penetre nas áreas difíceis de alcançar e remova sujeiras mais profundas.

Após aguardar o tempo necessário, utilize uma esponja de cozinha para remover manchas e crostas.

Denis garante que não precisa de muito esforço para que as sujeiras mais difíceis sejam removidas, e prova isso no vídeo, com um resultado surpreendente.

Portanto, da próxima vez que se deparar com um vaso sanitário desafiador, lembre-se do segredo compartilhado pelo pedreiro e facilite sua vida doméstica.

Confira o vídeo!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!