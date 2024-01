Pesquisa aponta Rogério Cruz com a quarta pior avaliação entre prefeitos das capitais

Levantamento coletou 4.295 questionários em todo o território nacional. Nível de confiança é de 95%

Gabriella Pinheiro - 02 de janeiro de 2024

Prefeito Rogério Cruz (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia).

O prefeito de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos) ocupa a 4ª posição com a pior avaliação no ranking de aprovação dos prefeitos entre as capitais brasileiras.

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 31 de dezembro de 2023 e faz parte de um levantamento divulgado pela AtlasIntel. Ao todo, foram coletados 14.295 questionários em todo o território nacional e o nível de confiança é de 95%.

No ranking, do total de entrevistados, 64% desaprovaram a gestão de Rogério Cruz. Em contrapartida, 28% aprovaram a atuação do político, enquanto 8% não souberam responder.

Empatada com o pastor, aparece a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, com a mesma porcentagem que o político. Entretanto, ela tem um nível de aprovação inferior – de 21%.

Logo em seguida, está o gestor de Teresina, João Pessoa Leal, com uma reprovação de 85%. Por fim, encerrando a listagem, está o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, com uma rejeição de 88% por parte dos entrevistados contra 6% de aceitação. 6% não souberam responder.