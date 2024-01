Melhor pamonha do país é produzida em Goiânia

Levantamento é do site especializado TasteAltras e pamonharia já ganhou título de melhor do estado diversas vezes

Maria Luiza Valeriano - 03 de janeiro de 2024

Frutos da Terra possui duas unidades em Goiânia (Foto: Divulgação)

Nomeada a melhor pamonha de Goiânia repetidas vezes, a Pamonharia Frutos da Terra recebeu o título novamente, desta vez considerada a melhor produtora de pamonha do Brasil, de acordo com o TasteAtlas, site internacional que acumula comentários de milhares de especialistas.

Atualmente com duas unidades na capital, no Setor Nova Suíça e Setor Bueno, a pamonharia possui mais de 30 anos de história, o que é parte do motivo pelo qual recebe tanto destaque. Para se ter ideia, a revista Veja Comer & Beber já lhe concedeu o título de melhor pamonha de Goiás 11 vezes.

A ideia inicial surgiu em uma tradicional roda de pamonha familiar, quando Elcymar Lobo decidiu começar a comercializar o produto.

Recém-formada em Geografia, Elcymar queria fazer um curso especializado no exterior, em 1984, e viu na pamonha a possibilidade de juntar dinheiro para a viagem.

A pamonharia se iniciou como uma portinha para a rua, mas logo ganhou fama e passou a ser um ponto conhecido da cidade, até conquistar o título que possui hoje.

À época, a produção era de 50 pamonhas. Hoje, são aproximadamente 1.000 unidades feitas e servidas todos os dias.

Ao Portal 6, a coordenadora da unidade localizada no Setor Nova Suíça, Clara Lima, de 29 anos, explica que o segredo que levou ao título de melhor pamonha está na tradição.

“Nós crescemos com a cidade, somos referência porque crescemos junto com ela. Então, goianos confiam no trabalho da empresa”, afirmou. A partir do apreço dos moradores, estes convidam pessoas de outros estados e até países distantes, que logo experimentam e aprovam a refeição, contou a coordenadora.

Com isso, é comum encontrar mesas com malas de viajantes que colocaram a pamonharia como parada obrigatória. De acordo com Clara, a equipe carrega bagagem também – já que ate hoje existem cozinheiras do início do projeto.

Além disso, a qualidade do produto se destaca, visto que pamonhas são feitas o dia inteiro para garantir frescor. “Ouvimos constantemente que nunca comeram uma pamonha melhor e muitos vêm para Goiânia só para isso”, finalizou.