Prefeitura de Goiânia divulga calendário de pagamento do IPTU e outros tributos; saiba datas

Cronograma diz respeito a lançamentos, vencimentos e quitação de diversos impostos

Gabriella Pinheiro - 03 de janeiro de 2024

Foto aérea Goiânia. (Foto: Divulgação/ Sefin)

A Prefeitura de Goiânia divulgou o novo calendário fiscal referente aos lançamentos, vencimentos e pagamentos de tributos em 2024.

O cronograma diz respeito aos impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU), sobre Serviços de Qualquer Natureza/Pessoa Jurídica (ISSQN/PJ), sobre Serviços de Qualquer Natureza/Pessoa Física (ISSQN/PF) e Taxa de Licença para Localização (TLPL).

De acordo com o documento, no caso do pagamento à vista do IPTU, com desconto de 10%, a data-limite é até o dia 20 de fevereiro deste ano. Mesmo prazo para aderir ao parcelamento do tributo, que pode ser feito em até 11 vezes.

Já sobre o ISSQN, a quitação para trabalhadores autônomos pode ser feita à vista ou parcelado em até 12 vezes, com vencimento da primeira ou desembolso único no dia 31 de janeiro e da última parcela no dia 30 de dezembro.

No caso de empresas, o pagamento pode ser feito em uma única parcela no dia 14 de fevereiro, prazo que também inicia a adesão para a divisão em até 12 vezes. A última quitação está prevista para vencer no dia 10 de janeiro de 2025.

Conforme o cronograma, a negociação sobre a Taxa de Localização e de Funcionamento poderá ser feita em uma única vez, com desconto de 10%, ou parcelado em até 4 vezes. O vencimento da primeira será no dia 20 de fevereiro enquanto a última no dia 20 de maio.

Enquanto isso, nas novas Inscrições Municipais, os Alvarás de Localização e Funcionamento e Alvarás de Vigilância Sanitária serão liberados após o pagamento prévio das taxas municipais correspondentes.

A data-limite é de até 30 dias depois da abertura do processo administrativo.