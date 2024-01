Câmara de Goiânia convoca sessão extraordinária e projeto polêmico pode entrar em pauta

Vereadores ouvidos pela Rápidas acreditam que manobra possa ser feita para beneficiar matéria do Paço Municipal

Pedro Hara - 04 de janeiro de 2024

Plenário da Câmara de Goiânia durante sessão ordinária. (Foto: Antônio Silva/Câmara de Goiânia)

A Mesa Diretora da Câmara de Goiânia convocou sessão extraordinária para esta sexta-feira (05). O objetivo é votar em segundo turno o projeto de lei que estabelece ajuda de custo e promove a revisão da remuneração dos músicos da Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO).

A matéria foi aprovada em primeiro turno no dia 28 de dezembro, antes do início do recesso parlamentar. O valor adicional seria de R$ 1,8 mil para o pagamento de despesas relacionadas à manutenção de instrumentos musicais, locomoção e vestuário.

O reajuste salarial proposto é de 4,81%, valor referente a data base de 2023. Atualmente os músicos recebem R$ 2,2 mil e os cantores R$ 1,6 mil e os vencimentos não eram aumentados desde 2011.

Vereadores estão de olho em inversão de pauta

Apesar da convocação da sessão extraordinária ter sido motivada pelo projeto de reajuste dos valores recebidos pelos integrantes da OSGO, outra matéria pode entrar em pauta.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que vereadores devem votar o pedido de empréstimo de R$ 710 milhões. Para que isso ocorra, deve haver inversão de pauta.