6 nomes de mulheres que são únicos e o significado de cada um deles

Certos títulos podem trazer referências singulares para a vida daquelas que os possuem

Anna Júlia Steckelberg - 05 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Yaroslav Shuraev/Pexels)

Talvez você não saiba, mas existem nomes de mulheres que são magníficos e muito singulares.

E isso não quer dizer que eles sejam raros e diferentes. Trata-se de nomes comuns, mas que possuem significados surpreendentes e muito bonitos. Veja!

6 nomes de mulheres que são únicos e o significado de cada um deles:

1. Bianca

Começando nossa lista, assim como nos sugere, Bianca vem do italiano bianca, e quer dizer “branca”, “alva”, “cândida”.

Esse nome se eternizou pelas obras do escritor William Shakespeare que representa muito uma pessoa bonita!

2. Carolina

Sendo o diminutivo de Carla e o feminino de Carlos. Carolina, imponente, forte e, ao mesmo tempo, delicado, significa “mulher do povo”, “mulher doce”. Quer uma pessoa mais única que isso?

3. Laura

O significado do nome Laura é “vitoriosa” ou também “gloriosa”. Esse belo nome veio da Grécia Antiga.

Embora tenha surgido há muitos anos, somente após os anos 90 esse nome foi mais popular no Brasil. Conhece alguma Laura?

4. Ana

Ana é provavelmente um dos nomes femininos mais difundidos em todo o Ocidente e, normalmente, ele vem acompanhado formando composições.

Original de hebraico Hannah, mais tarde do latim Anna, Ana que quer dizer “graciosa, cheia de graça”, refletindo um simbolismo de dádiva ou oferta.

5. Alice

Agora, temos Alice que vem do grego alethos, que quer dizer real, verdadeiro.

Mas também pode ser uma variação de Adelaide (“de linhagem nobre”, no germânico). O nome ficou consagrado com a personagem criada por Lewis Carrol, em Alice no País das Maravilhas.

6. Regina

Por fim, se você quer um nome que é um puro poder, aposte na Regina! Esse belo nome, feminino de Renato, quer dizer rainha, senhora absoluta ou a maior.

Para se ter uma ideia de todo esse poder, o nome começou a ser adotado por influência da denominação Regina Caeli, que quer dizer “Rainha do Céu” e foi um dos títulos atribuídos à Virgem Maria a partir do século VIII.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!