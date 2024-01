Anápolis à deriva. Desmascarando a Farsa do Progresso

Nossa cidade está doente e a negligência é um vírus que se alastra sem controle

José Fernandes - 05 de janeiro de 2024

(Imagem: Ilustração)

Primeiro artigo desse ano, quero fazer uma reflexão sobre Anápolis, chamando atenção dos anapolinos da realidade que vivemos.

É com um misto de preocupação e comprometimento, que trago à tona os assuntos que várias pessoas tem compartilhado comigo.

Servidores sem saber onde vão atuar, porque foi terceirizado onde trabalham. Outros sendo perseguidos. Enfermagem se humilhando para receber o piso, que já está no caixa da prefeitura. Unidades de atendimento superlotadas, com pacientes necrosando os membros enquanto clamam por socorro, lembrando os campos de concentração do nazismo. Exames e cirurgias se acumulando e o povo sofrendo.

Praças e parques, exceto ao lado da residência do prefeito, num cenário de abandono, decadência e descaso que nos envergonha. Professores reclamando das condições físicas das escolas e falta de zelo e cuidado, nesse período que antecede as aulas.

É inegável que o prefeito tem se esforçado para anunciar boas notícias, através do programa que endividou a cidade em R$ 600 milhões. Tem feito ações com gastos milionários para entreter a população com espetáculos, pipocas e brinquedos, mas a reeleição não trouxe esperança e acentuou o desleixo com a nossa Anápolis.

Neste ano eleitoral, quero conclamar cada cidadão a acompanhar o trabalho e as propostas de nós políticos. Incluindo todos, com e sem mandatos, com aquelas carinhas de “bons meninos(as)”.

Nossa cidade está doente e a negligência é um vírus que se alastra sem controle. Chega de discursos e promessas vazias.

Que esse ano seja marcado não só por palavras, mas por ações concretas que transformam realmente nossa cidade, recolocando-a nos trilhos do progresso e da dignidade.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.