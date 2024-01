Equatorial alerta para risco de quedas de energia durante temporais que devem atingir Goiás

Empresa também realizou alguns alertas para goianos se protegerem durante as fortes chuvas, que serão acompanhadas por ventos de até 100 km/h

Samuel Leão - 05 de janeiro de 2024

Imagem mostra incidência de raio em céu fechado. (Foto: Divulgação/Equatorial)

A Equatorial, concessionária responsável pelo abastecimento da energia elétrica em Goiás, emitiu um alerta para a população referente a possíveis quedas no fornecimento do serviço, previstas para este final de semana. Isso ocorre devido às condições do tempo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um alerta amarelo apontou que fortes chuvas devem cair sob o território goiano, de modo que virão acompanhadas de raios e ventos de até 100 km/h. Assim, tal intensidade pode provocar danos à rede elétrica.

O volume de precipitação previsto ainda deve variar entre 30 e 60 milímetros por hora, totalizando entre 50 e 100 mm por dia. Já a grande velocidade dos ventos pode provocar a queda de galhos de árvores e estruturas, que podem afetar fiações.

“Sob essas circunstâncias, a recomposição da rede elétrica demanda mais tempo, pois muitas das vezes é preciso substituir postes, trocar cabos e substituir transformadores, entre outros”, relatou o gerente do Centro de Operações da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima.

A queda de raios também costuma ser um empecilho, de modo que cerca de 20% das quedas de energia costumam ser ocasionadas por descargas atmosféricas que atingem ou afetam os circuitos.

Recomendações

Para garantir a segurança dos consumidores durante as tempestades, a empresa ainda recomendou que se evite o uso de aparelhos como celulares, secadores de cabelo e ferro elétrico conectados à tomada. Chuveiros, instalações e equipamentos elétricos em geral devem ser evitados.

Já para situações fora de casa, é importante não encostar em objetos metálicos como postes, cercas e outros. Também não se deve tocar em aparelhos elétricos com pés ou mãos úmidos e nem permanecer em campos abertos, locais elevados, piscinas, lagos e praias.