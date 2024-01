Homem é preso após tentar furtar 120kg de arroz em supermercado de Anápolis

Suspeito já teria tentado realizar, inclusive, outros furtos no mesmo estabelecimento

Davi Galvão - 05 de janeiro de 2024

Suspeito foi flagrado pelo circuito interno de segurança do local. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 44 anos, foi flagrado tentando furtar um carrinho de compras repleto de arroz, no Rio Vermelho Atacadista, localizado no bairro Maracanã, em Anápolis, na noite desta quinta-feira (04).

Conforme apurado pelo Portal 6, um dos seguranças do local notou que o suspeito adentrou no mercado por volta das 19h e passou a segui-lo.

O interesse foi despertado pois o mesmo homem já teria praticado o furto de diversas latas de cerveja e garrafas de Coca-Cola pouco depois do Natal. Na ocasião, entretanto, ele não chegou a ser preso.

Nas imagens, registradas pelo circuito de segurança interna do local, é possível ver o suspeito colocando quatro fardos de arroz em um carrinho de compras.

Em seguida, espera até que nenhum segurança esteja próximo à saída e, sem passar pelo caixa, ruma até o estacionamento.

A equipe do local, ciente da ação, abordou o indivíduo, já na calçada, e acionou a Polícia Militar (PM) – informando que o suspeito estava detido, porém, tentando evadir do local.

Ao chegarem na cena, os militares se depararam com três seguranças lidando com o homem, que estava imobilizado no chão.

Foi constatado que o mesmo havia tentado furtar dois fardos de arroz de duas marcas diferentes, cada um contendo seis pacotes de 5kg do alimento, totalizando 120 kg do produto e R$ 827,76 de prejuízo ao mercado.

Diante do flagrante, o suspeito foi preso e conduzido até a Central de Flagrantes, onde o episódio foi registrado.