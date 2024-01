Homem é socorrido às pressas após ser esfaqueado em Anápolis e principal suspeita é esposa

Ele foi encontrado por vizinho já com ferimento e precisou ser encaminhado para o HEANA

Samuel Leão - 05 de janeiro de 2024

Fachada do HEANA, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Um homem, de 44 anos, teve que ser levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) após ser alvo de uma facada. Ele foi encontrado na porta de casa, na manhã desta sexta-feira (05).

O caso aconteceu no Residencial Santo Expedito e a vítima foi encontrada por um vizinho, com o ferimento no ombro direito.

A responsável pelo golpe de faca teria sido a esposa do homem, que já foi localizada e presa em flagrante por equipes da Polícia Militar (PM).

Pouco após o crime, uma equipe do Corpo de Bombeiros teve de se deslocar até o local para prestar os primeiros atendimentos.

Na sequência, o homem foi levado para o hospital, onde recebeu cuidados especializados. O Portal 6 solicitou para o HEANA o quadro clínico do paciente, mas ainda não obteve retorno.

O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).