Importantes vias de Goiânia terão bloqueio parcial ou total nos próximos dias; veja quais

Interdições devem durar cerca de três dias, segundo prefeitura

Maria Luiza Valeriano - 05 de janeiro de 2024

Avenida 85 está entre as vias interditadas (Foto: Reprodução/Google Maps)

Diversas vias importantes de Goiânia estarão bloqueadas inteiramente ou parcialmente a partir desta quinta-feira (04). De acordo com a Prefeitura de Goiânia, os intercorrências serão realizadas de forma dinâmica e devem seguir por cerca de três dias.

As interrupções parciais ocorrerão na Avenida T-9, no Setor Bueno, no trecho entre a Rua C-235 e a Rua T-33, sentido Terminal Bandeiras.

A Avenida Independência, no Setor Leste Vila Nova, também estará parcialmente interditada entre a Rua 801 e a Rua 802, sentido 5ª Avenida.

Já a Rua GB-14, no Jardim Guanabara III estará totalmente bloqueada no trecho entre a Rua GB-36 e a Rua GB-28.

Além disso, a Avenida Fonte Nova, no Jardim Fonte Nova estará com o trecho entre a Avenida Lúcio Rebelo e a Rua ALV-15 interditado, sem possibilidade de tráfego.

Por fim, a Prefeitura irá impor uma interdição total na Avenida 85, no Setor Bela Vista, no trecho entre a Avenida Laudelino Gomes, Setor Serrinha, e a Rua T-65, Setor Bela Vista. Neste caso, o bloqueio será realizado no período noturno, entre as 20h e 04h.

Com isso, os motoristas deverão trafegar pelos desvios das vias paralelas à Avenida 85.