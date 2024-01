Influencer faz sucesso no Brasil ao mostrar atitudes que irritam qualquer italiano

Em vídeo publicado no TikTok, com quase 13 milhões de visualizações, jovem fez um compilado dos melhores momentos do ano

Davi Galvão - 05 de janeiro de 2024

Jovem faz bastante sucesso com os vídeos de quando grava a reação dos moradores ao ir contra os estereótipos da cultura local. (Foto: TikTok/Ben Reid)

Com mais de 2,8 milhões de seguidores no TikTok, o influencer Ben Reid, conhecido pelos vídeos de conteúdo humorístico que produz, voltou a bombar nas redes sociais aqui do Brasil com a retrospectiva das maiores “pegadinhas” do ano.

O jovem faz bastante sucesso justamente com os vídeos de quando, na Itália, grava a reação dos moradores ao desrespeitar os costumes e estereótipos da cultura local, especialmente os envoltos em culinária.

No registro em questão, que coleciona os melhores momentos de 2023 e já conta com quase 13 milhões de visualizações, é possível ver diversos exemplos dessas atitudes, como quando quebra espaguetes ao meio, despeja uma enorme quantidade de ketchup sobre a pizza, coloca gelo no vinho e até mesmo água diretamente no expresso.

Ao longo das imagens, são diversas as reações de incredulidade dos italianos, com olhares tortos, comentários e até mesmo alguns indo e tirando os alimentos ou bebidas da mão do influencer.

Apesar disso, os internautas não conseguiram segurar o riso com a “cara de pau” do jovem.

“Eu ainda tô admirado como ele tinha uma LISTA de coisas que sabe que italiano odeio e fez questão de fazer UMA POR UMA” , comentou um internauta.

“Uma coisa que irrita DEMAIS o italiano que os brasileiros fazem é misturar a comida. Semana passada o meu pai colocou feijão no macarrão e o italiano comentou que ele cometeu um crime e assassinou a massa”, acrescentou outro.