Morador de Goiânia morre após receber descarga elétrica em telhado de edifício

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não conseguiu salvar a vida da vítima

Augusto Araújo - 06 de janeiro de 2024

Homem foi socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu. (Foto: Reprodução)

Um homem acabou morrendo na tarde desta sexta-feira (05), em Goiânia, após sofrer uma forte descarga elétrica.

O caso ocorreu no Residencial São Marcos. A vítima, de 31 anos, estava no telhado de um edifício quando foi eletrocutada. No entanto, não foi revelado o motivo pelo qual ele se encontrava na localidade.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local e prestou os primeiros socorros ao homem.

No entanto, mesmo após tentativas de reanimá-lo, o óbito foi confirmado ainda no local.

Também foram acionadas as polícias Militar, Civil (PC) e Científica, que ficaram responsáveis por isolar a área, colher informações sobre o corrido e fazer a análise pericial.

Por fim, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) ficou responsável por remover o corpo da vítima do edifício.