Rio Quente Resorts vai investir R$ 200 milhões em propriedades privadas com acesso ao parque aquático

Empreendimento InCasa segue o modelo de multipropriedade imobiliária

Maria Luiza Valeriano - 06 de janeiro de 2024

Empreendimento terá 40 casas de 350m² (Foto: Divulgação)

A Aviva, que gerencia o Rio Quente Resorts, planeja injetar R$ 200 milhões para a expansão do complexo turístico localizado no município de Rio Quente. As novidades do projeto, que já está em andamento, incluem maior privacidade e experiências exclusivas como jantares preparados por chefs e acesso a um clube privado.

O empreendimento InCasa segue o modelo de multipropriedade imobiliária, em que o hóspede é apenas um entre diversos donos. Assim, um investimento de cerca de R$ 500 mil garante uma fração, o que dá direito a usar o espaço até duas semanas por ano.

O InCasa contará com 40 casas de alto padrão de até 350m² e acesso a um clube exclusivo para ser aproveitado pelos visitantes, de acordo com a IstoÉ Dinheiro.

Além do espaço privado, os proprietários também poderão curtir a estrutura do Rio Quente Resorts, que inclui o Hot Park, Parque das Fontes e Eco Aventura Park.

Com previsão de entrega do espaço a partir de 2025, cada cliente terá direito ao uso por 25 anos.

Costa do Sauípe

Além da cidade goiana, a Aviva está com planos para investir na Bahia. No parque aquático localizado no litoral norte do estado, a empresa pretende ampliar o alcance e atrair famílias, visto que o perfil atual do resort é de casais sem filhos, de acordo com o CEO, Alessandro Cunha.

A ideia é investir R$ 350 milhões para implementar ima espécie de Hot Park. Com isso, os visitantes poderão aproveitar o parque e, consequentemente, alongar o tempo de permanência. A obra está prevista para começar neste ano e finalizar em 2026.