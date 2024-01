Vendedora que ia pedir demissão lê bilhete deixado pela empresa e decide mudar de ideia

Em uma confraternização da empresa ela se frustra com uma premiação recebida e tem uma reviravolta na sua vida que ninguém esperava

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2024

(Imagem: Instagram / Lau da Bahia)

Uma funcionária de uma empresa passou por uma situação inusitada em uma conversa com uma amiga e acabou viralizando nas redes sociais.

O perfil do criador de conteúdo digital que narra histórias vividas por pessoas, @LaudaBahia, trouxe um acontecimento de uma mulher em uma empresa que deu o que falar entre os internautas.

A situação se passa entre uma vendedora em uma festa de premiação da empresa que está conversando via WhatsApp com a amiga sobre a premiação de melhor funcionário.

Ao saber que ela levaria o primeiro lugar geral, recebe a premiação simples de um bombom. Isso a deixa indignada e com vontade de pedir demissão na hora.

Até que então cai um pedaço de papel da embalagem do doce e a vida dela muda completamente pois recebe uma nova oferta de emprego com um salário 10x maior que o que recebe.

Confira o diálogo e o vídeo completo da história:

Vendedora – “Amiga, tô com diarréia”

Amiga – “Por que?”

Vendedora – “Por causa da minha ansiedade. Eu tô aqui na festa da empresa”

Amiga – “Ansiedade de quê?”

Vendedora – “Eles vão anunciar os top 3 vendedores e entregar presente. E eu fui a top1. Vendi esse ano mais de 120 milhões de reais”

Amiga- “Parabéns, amiga, então o melhor prêmio vai ser seu?”

Vendedora – “Sim, amiga. Tô muito feliz”

Amiga – “O que acha que vai ser?”

Vendedora – “Olha, os comentários aqui que o terceiro lugar ganha 5 mil reais. O segundo, 10 mil. E o primeiro 20 mil.”

Amiga – “Maravilhaaa. Você sempre foi esforçada. vc merece amiga.”

Vendedora – “Amiga, estão anunciando já. Acho que vão me chamar lá na frente para agradecer.”

Amiga – “Me fala quanto vai ganhar”

Vendedora – “Tá, perai. Ou 15 mil reais ou 20 mil isso é fato. Amigaaaaa, olha o que eu ganhei. Acredita?”

Amiga – ” 50 mil?”

Vendedora – “(Foto de um bombom sonho de valsa)”

Confira o vídeo completo da parte 1:

Amiga – “Aaaa não, mentira. Eu pedia demissão na hora. Não tem condições de vc ter dado um baita lucro e ganhar um bombom.”

Vendedora – “Vou seguir seu conselho e pedir demissão. Sério mesmo.”

Amiga – “Agora?”

Vendedora – “Sim. só saindo do banheiro pq eu tô com diarréia mesmo. mas agora de nervosa.”

Amiga – “Isso mesmo, ele vai perder a melhor vendedora.”

Vendedora – “(Envia Foto de um papel) – Caiu um papel que tava colado atrás do bombom e eu nem vi.”

Amiga – “Abre então, mulher”

Vendedora – “Amiga me segura que vou desmaiar. Olha isso Jesus amado.”

Carta – “Prezada Ana Carolina, você achou que o presente iria ser simples né? Mas é claro que não. A carta eo bombom podem ser simples, mas a sua dedicação não. Tudo começou a 1 ano atrás quando você foi contratada com esse seu jeito tímido e conquistou milhares de clientes e vendeu contratos somando mais de R$ 120.000.000.000 milhões de reais. Estamos oferecendo de uma forma discreta para ser a nova GERENTE NACIONAL com um salário de R$ 80.000 mil reais mais comissões, você topa? Além disso, vai estar disponível na sua conta um valor de R$ 500.000,00 amanhã, por ser um valor muito alto não decidimos compartilhar com seus amigos de trabalho. Te aguardo na minha mesa com sua decisão.”

