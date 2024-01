Semana pode começar com quantidade altíssima de chuva em cidades de Goiás; veja quais

Há regiões no estado que poderão alcançar até 45 mm de água durante a precipitação

Gabriella Pinheiro - 07 de janeiro de 2024

Imagem mostra Córrego das Antas transbordando na Amazílio Lino. (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O início da segunda semana de janeiro pode ser marcado por chuvas intensas em diferentes cidades goianas. Pelo menos é o que aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Conforme o boletim, na segunda-feira (08), a combinação entre calor e umidade poderá favorecer a formação de áreas de instabilidade no estado, gerando pancadas de chuvas isoladas em várias regiões.

A instituição ainda alerta para o risco potencial de precipitações intensas, que podem variar entre 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento acima de 40 km/h e raios em algumas localidades do território.

Entre as regiões, a mais impactada deve ser a Leste com um volume de chuva de 45 mm. Logo em seguida, estão Norte e Oeste com 40 mm, cada. Sudoeste e Centro aparecem com 20 mm, respectivamente, enquanto o Sul, com 10 mm.

Já em relação aos municípios, Porangatu dispara e pode receber uma tempestade de 20 mm. Um panorama parecido é traçado para Alto Paraíso que deve contar com 15 mm.

Não muito distante estão Araguapaz, Ceres e Cristalina com 12 mm, cada. Enquanto isso, Goiânia, Goianésia, Rubiataba, Flores de Goiás, Iporá e Montes Claros aparecem com 10 mm, respectivamente.

Em Anápolis, Rio Verde, Firminópolis, Cumari, Doverlândia, Caiapônia, Aruanã, Goiandira e Itumbiara a expectativa é de 8 mm, na ordem – cenário similar ao de Luziânia, Três Ranchos, Ipameri, Nova Aurora, Formosa e Palminópolis, com 7 mm.

No meio termo, despontam Ouvidor, Santa Helena e Goiatuba, com um volume de 6 mm em cada. Catalão, Jataí, Davinópolis, Palmeiras de Goiás, São João da Paraúna, devem ter 5 mm.