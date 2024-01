Clientes denunciam prejuízo após irem ao cinema e filme não ser exibido, em Anápolis

Ao Portal 6, empresa informou que clientes receberam atendimento e que medidas cabíveis foram tomadas

Gabriella Pinheiro - 08 de janeiro de 2024

Cinema do Brasil Park shopping, em Anápolis. (Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal)

O que era para ser um momento de lazer em uma sala de cinema do Cinemais, em Anápolis, acabou em prejuízo para alguns visitantes na tarde de domingo (07).

Isso porque, já dentro da sala, eles foram informados de que o filme que seria passado não poderia mais ser exibido.

Ao Portal 6, um dos prejudicados, que preferiu não se identificar, contou que tinha comprado um ingresso para uma sessão com início às 16h30.

No entanto, minutos após os trailers começarem, ele afirma que a tela ficou completamente preta durante cerca de 30 minutos.

Já por volta das 17h30, depois de algumas reclamações, o consumidor afirmou que o filme teria voltado a ser exibido, mas que, 15 minutos após o início, o som e a imagem começaram a travar. Logo na sequência, a filmagem teria parado novamente.

Passado esse período, um responsável pelo cinema teria informado a todos que o filme estava corrompido e que, por isso, não seria possível continuar com a sessão.

“Propuseram que assistíssemos a outra sessão, às 21h30, em outra sala ou outro filme. Não deram a opção de reembolso dos valores dos ingressos. Segundo eles, quem comprou online era só chegar lá qualquer dia, mostrar e falar o que houve, que conseguiria assistir de novo, mas ficou bem vago”, disse.

À reportagem, a assessoria do Cinemais alegou que a situação foi decorrente de um problema com o arquivo do filme, o que impossibilitou o prosseguimento da sessão.

A empresa ainda informou que a equipe prestou atendimento a todos os clientes que estavam na sala e – contrariando a fala do consumidor – afirmou que nenhum dos clientes sofreu prejuízo e que as devidas providências foram tomadas.

“Pedimos desculpas pelo transtorno, mas é uma situação que foge do controle da equipe”, disse.