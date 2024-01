Procuradoria-Geral anuncia bolsas de estágio no valor de R$ 3 mil para Goiânia, Anápolis e Brasília

Vagas ainda contam com diversos benefícios para os aprovados; saiba como se inscrever

Davi Galvão - 08 de janeiro de 2024

PGE-GO está com vagas de estágio abertas. (Foto: Reprodução)

Foram abertas, nesta segunda-feira (08), as inscrições para seleção de estagiários de pós-graduação em Direito (lato ou stricto sensu), Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO).

As oportunidades são para até 390 candidatos, que irão integrar o cadastro de reserva, com convocação de acordo com a demanda e disponibilidade orçamentária da Procuradoria.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial até o dia 19 de janeiro.

Os aprovados receberão uma bolsa no valor de R$ 3 mil, acrescida de auxílio-transporte de R$ 200 e contarão com uma carga horária de 5 horas por dia.

No momento da inscrição, os candidatos deverão escolher o local para o qual pretendem a vaga de estágio, sendo eles: Goiânia (Procuradoria-Geral do Estado e demais unidades localizadas na capital); Brasília (Procuradoria do Estado na Capital Federal); e Anápolis (Procuradoria Regional).

Há também reserva de 10% das vagas para Pessoas Com Deficiência, as quais deverão atestar, por meio de laudo médico, a espécie e o grau ou nível da deficiência.

Ainda, para efetivar a inscrição, os candidatos deverão fornecer 5 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), conforme local da vaga pretendida. O edital com todas as informações também está disponível no site da PGE-GO.