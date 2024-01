Contribuintes podem ter até 15% de desconto no pagamento do IPTU em Anápolis; saiba como

Contribuintes podem optar entre realizar quitação de forma à vista ou parcelada

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2024

Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Os contribuintes e proprietários de imóvel de Anápolis têm até o dia 10 de abril para quitar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente a 2024.

No caso de pagamentos à vista, serão oferecidos descontos de 10%, podendo chegar até 15% – pelo programa Contribuinte Legal – para aqueles que estão em dia com o tributo de 2023 e escolheram a cota única.

Para regularizar a situação, os contribuintes podem optar pelo Zap da Prefeitura ou, de forma presencial, na unidade do Rápido do Anashopping.

Já para quem possui a inscrição do imóvel, é possível acessar o Portal do Cidadão e emitir a guia. Todos os talões dos imóveis residenciais serão enviados para cada residência até o dia do vencimento.

Em caso de parcelamento, há a opção de dividir o valor em até 08 vezes. No entanto, é necessário que as parcelas tenham cota mínima de R$ 141,20.

É válido destacar que após o vencimento de cada parcela, haverá acréscimos em cada uma das divisões, conforme previstos na Lei Complementar Municipal n.° 136/2006, sob pena de responsabilidade funcional.