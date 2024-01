Jovem de Anápolis que sofreu duplo acidente e ainda foi confundido com paciente psiquiátrico se pronuncia

Gabriel Júnior de Oliveira Ramos, de 21 anos, está desde novembro sem conseguir trabalhar e afirmou que vai processar empresa envolvida

Augusto Araújo - 10 de janeiro de 2024

Gabriel Júnior de Oliveira Ramos, de 21 anos, está sem trabalhar desde o dia 18 de novembro, após sofrer acidente de trânsito. (Montagem: Reprodução)

O jovem que sofreu um duplo acidente de trânsito em Anápolis e teve sérias consequências postou um pronunciamento onde afirmou que irá processar a MW Projetos, empresa terceirizada da Equatorial Goiás.

Gabriel Júnior de Oliveira Ramos, empreendedor de 21 anos que é dono de uma doceria, explicou em vídeo publicado no Instagram que está desde o dia do ocorrido – 18 de novembro – sem conseguir trabalhar.

Isso porque ele teria desenvolvido uma hérnia na região pubiana, exigindo uma cirurgia, que o impede de andar ou ficar em pé sem sentir dores.

Contudo, apesar de todo o transtorno causado pelo acidente, Gabriel afirmou que não recebeu nenhum tipo de auxílio por parte da MW.

“Não prestaram nenhum tipo de assistência, financeira ou médica, nem ao menos me chamaram no WhatsApp, me perguntando como é que eu estava.[…] Foi só no dia 21 [de novembro] que eu marquei de conversar com eles, ver se iriam ajudar em algum tipo de despesa, com a moto, medicamentos. Mas foram mais 17 dias de silêncio”, explicou.

O jovem destacou, inclusive, que durante esse período, ele entrou em contato com um advogado, para tentar resolver a questão por meio de um acordo extrajudicial.

No entanto, diante da falta de respostas da empresa, o empreendedor tomou a decisão de entrar com uma ação civil contra a companhia.

Relembre o caso

No dia do acidente, Gabriel foi atingido por um carro da MW Projetos em um retorno na Avenida Presidente Kennedy.

Dessa forma, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), em Anápolis.

No entanto, ele foi mandado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). Porém, no caminho para Goiânia, a ambulância onde ele era transportado se envolveu em uma outra colisão.

Ao voltar para a unidade de saúde de Anápolis, na madrugada do dia 21 de novembro, a equipe do HEANA teria confundido a ficha dele com a de outro paciente, que tinha tentado autoextermínio.

Assim, o jovem relatou que “foi tratado como louco”, sem poder se alimentar e sem receber medicação para as dores.

Gabriel afirmou também que tentaram leva-lo para a ala psiquiátrica do hospital, mas ele teria conseguido mostrar imagens do acidente e provou não ter atentado contra a própria vida.

“Recentemente, me mandaram uma nota pelo e-mail, da ouvidoria, pedindo desculpas pelo ocorrido e reconhecendo o erro”, concluiu, em entrevista feita ao repórter Samuel Leão, do Portal 6.

O empreendedor pontuou também, na publicação feita nesta quarta-feira (10), que teve de voltar ao Hugol, para fazer a operação da hérnia que se desenvolveu após o acidente.