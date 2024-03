Homem morre no HEANA dez dias após ser atropelado por motorista bêbado

Vítima chegou a voltar para casa andando, mas passou mal no dia seguinte e foi internado na unidade de saúde

Thiago Alonso - 20 de março de 2024

Ozeias Miguel Nunes, de 42 anos, morreu após ficar nove dias internado no HEANA. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 42 anos, faleceu na noite desta terça-feira (19), após quase dez dias internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). Ele deu entrada na unidade de saúde após ser atropelado por um motorista bêbado, em Anápolis.

Conforme a Rádio São Francisco, o crime ocorreu na madrugada do dia 09 de março, em uma distribuidora de bebidas, na Avenida Patrícia, no setor Adriana Parque.

Ozeias Miguel Nunes estava na calçada do estabelecimento, quando um carro invadiu o local e atingiu ele e uma outra vítima.

O motorista, que estava bêbado, só parou quando colidiu contra um veículo estacionado na porta da distribuidora.

Segundo testemunhas, o outro homem, que também foi atingido, chegou a ser atendido pela equipe médica ainda no local, sendo encaminhado para o hospital, onde foram realizados exames e recebeu alta hospitalar.

Já Ozeias teria saído caminhando normalmente para casa, sem grandes complicações aparentes.

No entanto, no dia seguinte ele se sentiu mal e precisou ser internado no HEANA. A família, que não sabia do atropelamento, só descobriu quando ele deu entrada na unidade de saúde.

Após nove dias lutando pela vida, o homem acabou não resistindo e faleceu no hospital.

Motorista em liberdade

Apesar de ter provocado a morte de Ozeias, o condutor da vítima está respondendo em liberdade pelo crime de trânsito.

Isso porque, no dia do acidente, ele foi contido por populares, para que não fugisse da cena. Com a chegada da Polícia Militar (PM) ele ainda teria se negado a realizar o teste do bafômetro, mas com os exames realizados no Instituto Médico Legal (IML), foi constatada a embriaguez.

Já na Central de Flagrantes, o homem pagou uma finança de um salário mínimo – R$ 1.412 – e foi liberado pelo delegado plantonista, respondendo em liberdade.