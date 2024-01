Idoso morre após comer fígado no almoço, em cidade do interior de Goiás

Família diz que encontrou vítima caída no chão do banheiro. Polícia Civil deve investigar caso, após autópsia

Augusto Araújo - 11 de janeiro de 2024

Hospital Municipal Dom Luiz Fernandes, em Santo Antônio do Descoberto. (Foto: Reprodução)

A morte de um idoso, de 60 anos, chamou a atenção no município de Santo Antônio do Descoberto, cidade a 135 km de Goiânia.

O caso teria ocorrido no começo da tarde desta quinta-feira (11). Segundo a família, a vítima teria começado a passar mal depois de comer um fígado no almoço.

Assim, o idoso teria ido tomar um banho. No entanto, o filho dele teria ouvido um barulho estranho no banheiro e se deparou com o pai caído no chão.

Dessa forma, a vítima foi levada até o Hospital Municipal Dom Luiz Fernandes. No entanto, ao chegar lá, foi constatado o óbito.

Porém, o médico da unidade de saúde teria se negado a confirmar o caso como morte natural. Isso porque o quadro clínico do paciente não condizia com o relato dos familiares.

Com isso, será realizada uma autópsia no corpo do idoso. A Polícia Civil (PC) deve assumir a coordenação das investigações.