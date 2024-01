Pedreiro que brigou com a esposa fica surpreso com bilhete deixado por ela na marmita

Em um pequeno ato de vingança, a mulher mandou algumas surpresa no vasilhame de refeição do homem

Magno Oliver - 11 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução / X/ PopTime)

Uma situação um tanto quanto inusitada envolvendo uma briga de casal viralizou na internet e deu o que falar nas redes sociais.

Em vídeo publicado na rede social X (antigo Twitter), um pedreiro acabou ficando sem o seu almoço depois de discutir com a esposa em casa.

“E aí, pessoal, o ajudante já quebrou o coco no concreto. Agora, o cara vai almoçar, o que que a mulher dele faz, bicho”, comenta o rapaz responsável pela gravação do momento.

Porém, em um ato de vingança, em retribuição ao que ele disse a ela, a mulher mandou algumas surpresas dentro da marmita do companheiro junto com um recado escrito em papel.

Na sequência da gravação, o pedreiro abre a embalagem e encontra vários ingredientes crus, como grãos de arroz, feijão e um ovo.

Ao retirar a tampa da marmita, o homem fica triste com o que se depara para comer e retira um bilhete em papel escrito à mão pela mulher.

A Carta da Companheira

Na carta, a seguinte mensagem: “Já que não presto, faça você mesmo sua comida. Com muito amor, sua esposa”.

Indignado com a situação, o trabalhador de obra lamenta o ocorrido e desabafa: “Esse é o valor do trabalhador. Isso é o que tem para comer.”

Por fim, o momento inusitado bombou nas redes sociais e os seguidores não deixaram de emitir suas opiniões a respeito do fato. A história alcançou mais de 5 milhões de visualizações no X (antigo Twitter).

“Bem feito quando é assim trata a mulher mau pra caramba”, disse um internauta. “Xinga a mulher e ainda quer mordomia?”, questionou logo abaixo outro.

“Boatos que esse vídeo era o material de apoio para redação do Enem”, comentou em tom de brincadeira outro seguidor, fazendo referência ao tema da redação do Enem de 2023, que foi: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Confira o vídeo completo: