6 carnes que são baratas e ficam perfeitas moídas

Para quem cansou do acém, saiba que há dezenas de outras opções no açougue te esperando

Anna Júlia Steckelberg - 12 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

A cena é clássica: quando vamos ao açougue pedir carnes moídas, sempre recorremos ao acém, já reparou?

No entanto, esse corte barato, obtido do lombo do boi, não é lá um dos mais apetitosos e fáceis de se explorar na cozinha.

Isso porque, trata-se de uma carne mais rígida e com pouca textura, assim, moê-la parece ser a única solução para o consumo.

Bom, mas para sair do óbvio, quais são os outros cortes baratos para irem no moedor também?

6 carnes que são baratas e ficam perfeitas moídas:

1. Coxão mole

Começando nossa lista, o coxão mole pode ser uma excelente alternativa para fugir do acém.

Este corte bovino é conhecido por sua maciez e sabor, ao movê-lo obtém-se uma carne magra, perfeita para preparar um molho de carne moída para massas.

2. Peito de frango

Para quem busca uma opção mais magra e saudável, o peito de frango moído é uma excelente escolha.

Esse corte pode ser utilizado em receitas de almôndegas de frango, bolinhos ou até mesmo para rechear tortas salgadas.

3. Peito bovino

Considerado uma das opções mais econômicas nos açougues, o peito bovino é muitas vezes utilizado para fazer carne moída para quem busca qualidade.

Porém, com um teor de gordura na medida certa, essa carne é perfeita para preparar carne moída para recheios de diversas receitas e até mesmo para um delicioso molho à bolonhesa.

4. Vitela

Encontrada especialmente em bezerros, a vitela é uma das poucas carnes bovinas que possuem uma aparência branca. No entanto, essa opção fica deliciosa se usada com temperos que temos em casa.

Por exemplo: sal, pimenta, noz-moscada e salsinha, antes de moer.

5. Pescoço

Apesar de ser uma parte mais rígida do animal, o pescoço bovino oferece uma carne rica em sabor e suculência.

Contudo, quando moída, torna-se uma opção interessante para preparações que levam carne moída, molhos encorpados e até mesmo para rechear massas.

6. Paleta

Por fim, a paleta bovina é uma parte dianteira do animal que, quando moída, oferece uma carne suculenta e cheia de sabor.

Além disso, por se tratar de um corte magro, ela é excelente para se incluir em dietas e refeições mais leves.

