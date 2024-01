6 cortes de carnes que muitos não sabiam que ficam ótimos no churrasco

Aqui vão algumas dicas de peças para te ajudar a fazer aquele tradicional rolezinho gostoso com a galera em volta da churrasqueira

Magno Oliver - 11 de janeiro de 2024

Existem alguns cortes de carnes que muitos não sabiam que ficam ótimos no churrasco e são excelentes para assar na grelha ou mesmo na ayr frier.

Tradição em todo lar brasileiro, o churrasco é uma atividade culinária queridinha por muita gente e praticada bastante nos dias atuais.

Porém, a escolha dos melhores cortes de carnes para esse momento desempenha um papel muito importante para garantir uma refeição sensacional.

Contudo, pensando nisso, separamos para você uma listinha com alguns bons cortes que dão de 10 em churrascarias e restaurantes famosos.

1. Picanha Suína

Essa é para quem procura fugir do óbvio e quer dar uma variada no sabor. A picanha suína é uma excelente escolha.

Com um bom molho de ervas ou mesmo o caseiro, proporciona um sabor único, suculento e macio, ideal para paladares que curtem comer com um acompanhamento. Porém, esse corte vai surpreender a galera.

2. Paleta

Uma peça bastante macia, suculenta e fica localizada na região próxima às patas dianteiras do boi. No entanto, para atingir o ponto ideal, demanda um tempo mais longo na brasa para um bom resultado.

Deve ficar na churrasqueira por um pouco mais de tempo, enquanto você toma sua bebida e conversa com os amigos.

3. Cupim

Macia, suculenta e leva o mix de um pouco de carne e um pouco de gordura bem na medida. Ela fica localizada na parte do dorso do boi, bem atrás do pescoço.

Porém, por conta do equilíbrio de gordura e carne, demanda um pouquinho mais de tempo para assar e fica uma delicia.

4. Acém

Essa carne é famosa pela fama de conter o maior e mais macio dos cortes dianteiros do boi. É ótima servida em bifes, para hambúrgueres e também cozidos em geral. Com um bom tempero, leva pouco tempo para ficar assadinha na brasa. Tem um sabor incomparável.

5. Contrafilé

Ela é parecida com o equilíbrio de carne e gordura do cupim, só que com a diferença de que possui camadas mais grossas de gordura nas laterais da carne.

No entanto, esse corte é queridinho, vizinho do filé mignon e é bastante saboroso. Muito requisitado também na cozinha para preparo de bifes pro almoço.

6. Bananinha

Por fim, a bananinha se tornou famosa não só pelo formato semelhante à fruta como também o sabor que é muito marcante. Contudo, ela se localiza entre os ossos das costelas, próximos ao contra filé, por isso são tão saborosas.

No entanto, são preparadas de forma rápida e são ótimos aperitivos para o churrasco, mas ficam 10 de 10 também cozidas ou mesmo na air fryer.

