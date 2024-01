Comerciante aponta prejuízo de mais de R$ 15 mil após queda de energia no Jundiaí

Falta de eletricidade teria afetado diversos estabelecimentos na Avenida Jamel Cecílio

Augusto Araújo - 12 de janeiro de 2024

Bar ficou quase 24h sem energia elétrica, no Jundiaí. (Foto: Reprodução)

Diversos comerciantes do bairro Jundiaí, em Anápolis, estão se sentindo prejudicados pela Equatorial Goiás, após a região ficar quase 24h sem energia elétrica.

Ao Portal 6, a esposa do dono do Bar do Magrão, Renata Rosa, explicou que a eletricidade caiu por volta das 14h desta quinta-feira (12), voltando de forma estável apenas por volta das 11h do dia seguinte.

Com isso, os freezers do estabelecimento pararam de funcionar e ela teve que jogar fora tudo o que estava sendo refrigerado.

“Foram R$ 12 mil de prejuízo só com cerveja. Fora as vendas de ontem e hoje, que estimamos um valor de R$ 4 mil”, calculou Renata.

A comerciante destacou que outros estabelecimentos da área afetada, na Avenida Jamel Cecílio, sofreram perdas – como sorveteria, açougue, dentista e sanduicheria.

Além de se sentir prejudicada, Renata se revoltou com a forma como a Equatorial Goiás teria lidado com a situação.

“Eu estou indignada com a falta de respeito da empresa, que poderia pelo menos vir conversar, explicar o motivo da falta de energia. Estamos aqui trabalhando para sustentar famílias, agradar nossos clientes. Eles sequer nos deram uma resposta ou vieram ver o que passamos”, lamentou.

Em nota, a Equatorial Goiás informou que recebeu o primeiro chamado na região às 18h06 do dia 11/01/2023.

Assim, foi enviada uma equipe ao local para inspecionar a rede e identificar o defeito. O transformador que atende a região estava queimado.

Com isso, um grupo especializado foi destinado para a troca do equipamento e o serviço ao cliente teria se restabelecido às 11h20 desta sexta-feira (12).