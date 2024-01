Moradores de mais de 70 cidades de Goiás podem ficar sem energia neste final de semana

Concessionária aponta que chuvas intensas com ventos fortes podem levar à estragos nas redes elétricas

Maria Luiza Valeriano - 12 de janeiro de 2024

Empresa destacou os cuidados a se tomar durante chuvas (Foto: Reprodução)

Pelo menos 70 cidades goianas estão com alerta para tempestades intensas neste final de semana, com rajadas de vento acima de 40 km/h e potencial para provocar a queda de árvores e danos às redes elétricas.

De acordo com a Equatorial Goiás, com base em dados do Centro de Informações Metrológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo) e da Defesa Civil, as regiões mais propensas a temporais neste sábado (13) e domingo (14) são a Leste, Sul e Sudoeste.

Porém, vale ressaltar que o boletim do Cimehgo aponta para risco de chuvas intensas em todo o estado.

As cidades que compõem a lista de alerta são: Alto Horizonte, Amaralina, Americano do Brasil, Araçu, Aruanã, Bonópolis, Buriti de Goiás, Campinorte, Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Ceres, Crixás, Divinópolis de Goiás, Estrela do Norte, Faina, Formoso, Goianésia, Goiás, Goiânia Guaraíta, Guarinos, Heitoraí, Hidrolina e Inhumas.

Também foram incluídas Ipiranga de Goiás, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itajá, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Itauçu, Jaraguá, Jesúpolis, Lagoa Santa, Leopoldo de Bulhões, Matrinchã, Montes Claros de Goiás, Morro Agudo de Goiás, Mossâmedes, Mutunópolis, Niquelândia, Nova América, Nova Glória, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma e Novo Planalto.

Por fim, Orizona, Palminópolis, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Porangatu, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Cruz de Goiás, Santa Isabel, Santa Rosa de Goiás, Santa Tereza de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, São Francisco de Goiás, São Miguel do Passa Quatro, São Patrício, Silvânia, Taquaral de Goiás, Teresina de Goiás, Trombas, Uirapuru, Uruaçu, Uruana e Vianópolis.

Quedas de energia

Diante do cenário de alta probabilidade de temporais, a Equatorial Goiás ressalta que as chuvas apresentam risco à interrupção do fornecimento de energia elétrica, já que os ventos fortes podem lançar objetos ou árvores podem cair sobre a fiação.

“Sob essas circunstâncias, a recomposição da rede elétrica demanda mais tempo, pois muitas das vezes é preciso substituir postes, trocar cabos e substituir transformadores, entre outros”, explica o gerente do Centro de Operações da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima.

Descargas elétricas provocadas por raios também afetam a distribuição de energia, tanto que, de acordo com o representante, foram responsáveis por 20% das interrupções em 2023.

Cuidados

Assim, para evitar danos materiais e acidentes, a concessionária orienta a evitar o uso de aparelhos como celular, secador de cabelo e ferro elétrico conectados à tomada, o uso de chuveiro ou torneira elétrica e consertos de instalações elétricas.

Além disso, é indicado permanecer dentro de casa. Se não for possível, não se deve encostar em objetos metálicos, principalmente linhas telefônicas ou elétricas, tocar em aparelhos elétricos com as mãos ou pés úmidos ou estar em locais como campos abertos, piscinas ou lagos.