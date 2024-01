O truque para recuperar o sofá que está sujo sem precisar de pagar lavanderia

Aqui está o antídoto para te salvar quando o estofado estiver manchado e fedido

Anna Júlia Steckelberg - 13 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/LARISSI)

Não tem nada pior do que se deparar com o sofá sujo e ter que desembolsar uma grana para contratar uma lavanderia ou empresa especialista no assunto para resolver o problema.

Infelizmente, esse tipo de serviço não sai barato para o consumidor e ficar com o estofado do móvel manchado, sujo e fedido não cai bem também.

É por isso que hoje vamos te ajudar! Fomos atrás do truque perfeito para resolver esse problema e recuperar o seu sofá de uma vez por todas!

O truque para recuperar o sofá que está sujo sem precisar de pagar lavanderia:

Para limpar o seu sofá você vai precisar colocar em um recipiente cerca de uma colher de sopa de sal, a mesma quantidade de bicarbonato também, detergente e vinagre.

Misture esses ingredientes bem até incorporar e virar uma pasta homogênea.

Neste momento, uma grande quantidade de espuma vai surgir, é super normal, faz parte da reação dos ingredientes.

Com tudo misturado, acrescente 150 mL de água e mexa até dissolver tudo.

Coloque essa misturinha milagrosa em um recipiente de spray (se possível) e voilà! O antídoto já está pronto para limpar o seu sofá.

Nossa recomendação é borrifar o líquido direto na sujeira ou mancha e esfregar usando um pano seco.

Seu sofá ficará novinho e em folha!

Curtiu esse conteúdo? Então leia esses daqui também:

Saiba como limpar o sofá do jeito certo para ficar longe das sujeiras

O truque para saber se a pessoa que te bloqueou no WhatsApp está on-line

Suas panelas vão ficar brilhantes com esse truque que poucos conhecem

O truque da escova que as cabeleireiras sabem, mas não contam para as clientes

6 truques que só quem é especialista em Air Fryer já sabia (ajudam muito)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades publicadas por aqui!