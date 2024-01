Em ação conjunta com a PRF, CPE de Anápolis intercepta caminhão cheio de cocaína

Suspeitos foram localizados trocando informações em um posto do DAIA

Da Redação - 14 de janeiro de 2024

CPE encontrou 75 porções semelhantes à cocaína escondidas em caminhão. (Foto: Reprodução)

Um caminhão abarrotado de cocaína foi interceptado pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, na noite deste sábado (13), após ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Serviço de Inteligência acompanhava dois veículos que estariam envolvidos no tráfico interestadual de drogas. Diante da suspeita, a operação foi montada, seguindo os passos dos envolvidos.

Em um determinado momento durante a noite, os ocupantes do Renault Sandero prata e do caminhão foram vistos trocando informações no pátio de um posto do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Assim, a CPE entrou em cena e realizou a abordagem do motorista do primeiro veículo, que já era um antigo conhecido da polícia, assim como a esposa dele – que também estava no local.

O casal era de Cuiabá e, durante depoimento, começou a se enrolar, apresentando contradições nas informações apresentadas. Todavia, como nada havia sido constatado, ambos acabaram sendo liberados.

Logo em sequência, as equipes conseguiram identificar que o caminhão suspeito estava se deslocando pela BR-060.

A CPE foi de encontro ao motorista e realizou a abordagem. O condutor revelou que estava no posto e que o veículo de grande porte estava carregado com uma carga de papel higiênico, apresentando a nota fiscal da mercadoria.

Os militares, então, inspecionaram o caminhão e, na parte traseira do veículo, abaixo da carga, localizaram uma abertura falsa que escondia 75 porções semelhantes à cocaína.

Sendo assim, o homem, assim como as drogas e o automóvel, foram encaminhados para a Central de Flagrantes do município.